ЛОНДОН, 12 авг — ПРАЙМ. Единовременный налог на доходы миллиардеров может позволить всем жителям планеты пройти вакцинацию против COVID-19, говорится в исследовании британской благотворительной организации Oxfam совместно с Альянсом по борьбе с неравенством, Институтом политических исследований и организацией Patriotic Millionaires. Разработчик британской вакцины счел невозможным коллективный иммунитет

"Единовременный 99-процентный сбор с доходов миллиардеров во время пандемии может позволить всем жителям планеты пройти вакцинацию против COVID-19 и предоставить денежный грант в размере 14 тысяч фунтов стерлингов (20 тысяч долларов) всем безработным. Организации призывают правительства облагать налогом сверхбогатых, которые извлекли выгоду из пандемического кризиса, чтобы помочь компенсировать связанные с ним издержки", — пишут авторы исследования, не отмечая, доход за какой период должен облагаться таким налогом.

По их подсчетам, за счет единовременного чрезвычайного налога на миллиардеров можно привлечь 4 триллиона фунтов стерлингов (5,4 триллиона долларов), причем после этого 2690 миллиардеров в мире все равно останутся на 40 миллиардов фунтов стерлингов (55 миллиардов долларов) богаче, чем до того пандемии коронавируса.

В докладе говорится, что совокупный капитал миллиардеров мира с начала пандемии вырос почти на 69% — до 9,7 триллиона фунтов стерлингов (13,5 триллиона долларов). Так, состояние Джеффа Безоса из Amazon увеличилось на 57,3 миллиарда фунтов стерлингов (79,4 миллиарда долларов) во время пандемии — до 139 миллиардов фунтов стерлингов (192 миллиарда долларов).

"Богатство миллиардеров за последние 17 месяцев выросло больше, чем за последние 15 лет, и с начала пандемии в Клуб миллиардеров Forbes вступили 325 новых миллиардеров, что эквивалентно примерно одному новоиспеченному миллиардеру в день", — отметили исследователи.

Они также напомнили, что в истории немало примеров того, как власти обращались за помощью к богатейшим слоям населения в случае кризисов. В частности, после глобального финансового кризиса 2008 года некоторые страны, в том числе Исландия, ввели временные налоги на богатство, чтобы помочь пополнить государственную казну.

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