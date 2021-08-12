МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Высокая зарплата вдохновит на переезд в другой город 82% россиян, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. Сервис собрал мнения более 5 тысяч пользователей по всей России. Исследование показало, как воспитание влияет на последующий заработок

"82% респондентов отметили готовность покинуть город проживания ради более высокой зарплаты", — подсчитали аналитики.

Самую высокую зарплату можно получать в Москве — так ответили 61% опрошенных жителей России. Еще 12% респондентов отметили Санкт-Петербург. По 2% участников исследования рассказали, что могли бы получать наивысший доход в Сочи, Краснодаре или Владивостоке. Еще по 1% респондентов отметили Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Калининград, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Хабаровск. В варианте "Другое" респонденты чаще всего отмечали зарубежные города или города севера России — Мурманск, Магадан, Анадырь и другие.

Наиболее высокие зарплатные ожидания от работы в выбранном городе у работников сферы IT и телекома — в среднем 146,3 тысячи рублей в месяц. На втором месте соискатели в строительстве — 141,7 тысячи рублей в месяц. На 132 тысячи рассчитывают сотрудники отрасли маркетинга, рекламы и PR.

В большинстве сфер жители России хотели бы зарабатывать 120–130 тысячи рублей в месяц. В этот диапазон укладываются ожидания работников отрасли банков, финансов и инвестиций, медицины, производства и промышленности, продаж, дизайна и творчества, транспорта и логистики.

Работники отрасли образования ожидают зарплаты в 117,4 тысячи рублей в месяц, ресторанов и кафе — 105,4 тысячи, ритейла — 102,8 тысячи, а охраны — 90,5 тысячи рублей в месяц.

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