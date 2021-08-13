МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Повышенный спрос на товары для школы в этом сезоне фиксируется раньше обычного, родители начали готовить детей к новому учебному году уже с начала августа, рассказал РИА Новости крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries. В России предложили заморозить цены на цветы перед первым сентября

"Аналитики Wildberries изучили покупки россиян в августе 2021 года и пришли к выводу, что в этом году жители нашей страны на несколько недель раньше, чем обычно, начали собирать своих детей в школу", — рассказали в ритейлере, отметив, что фиксируют повышенный спрос на товары для школы уже с начала месяца.

Так, спрос на канцелярские товары за первую декаду месяца в годовом выражении вырос почти в 3,9 раза: если оценивать количество единиц заказанных товаров, то пеналов родители заказали в 4,8 раза больше, чем за тот же период прошлого года, ручек и карандашей — больше почти в 4,2 раза и 3,9 раза соответственно, а ластиков и линеек — более чем в восемь раз и в 5,5 раза соответственно. Спрос на краски для рисования вырос в 2,4 раза, на фломастеры — в 4,8 раза, на пластилин — в 3,3 раза.

Тетрадей мамы и папы в начале августа заказали почти в 4,3 раза больше, чем в то же время в прошлом году, покупки учебников выросли почти в 5,7 раза, дневников — в 4,3 раза, а географических атласов — в 4,2 раза. Число заказов ранцев взлетело почти в 3,8 раза, рюкзаков — в 3,6 раза, портфелей — в 3,1 раза. Повышенный интерес также отмечен к стационарным компьютерам: спрос на них за первую декаду августа вырос в 2,3 раза в годовом выражении.

В аналитической службе Wildberries также отметили, что с 1 по 10 августа родители заказали почти в 2,8 раза больше единиц одежды для детей по сравнению с прошлым годом, а обуви — почти в два раза. " Спрос на спортивную одежду для занятий физкультурой увеличился на 244%, спортивной обуви — на 217%", — также сообщили в компании.

Наиболее высокую активность в покупке канцелярских товаров проявляют родители из Тувы, а также Калининградской и Астраханской областей. А ранний интерес к покупкам школьной формы отмечен в Республике Алтай, Рязанской и Волгоградской областях. Во второй половине августа аналитики ожидают дальнейшего роста спроса, так как родители и дети начинают массово возвращаться из мест отдыха и докупать все необходимое к новому учебному году.

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