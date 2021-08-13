МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Наблюдаемая сейчас высокая инфляция в мировой экономике — это признак ее перегрева, однако следующий глобальный экономический кризис будет вызван в первую очередь экологическими и социальными факторами, заявил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Россиян предупредили, что ждет доллар из-за долгов Америки

"По мнению НРА, наблюдаются умеренные признаки перегрева экономики. Таким "нехорошим звоночком", свидетельствующим о перегреве, является рост мировой инфляции, в первую очередь подпитываемой ростом инфляции в США", — отметил он. По данным министерства труда США, по итогам июля темпы роста цен в годовом выражении остались на рекордных с августа 2008 года 5,4%.

Дополнительные факторы, которые указывают на перегрев глобальной экономики, — "разрыв выпуска" в большинстве индустриально развитых стран, "переинвестирование" в экономические фонды из-за крайне низких банковских процентных ставок и спекулятивный бум в сфере инноваций, добавил Гришунин.

"Однако более вероятен даже не экономический кризис, вызванный сугубо финансовыми факторами, а экономический кризис, вызванный экологическими и социальными факторами, а также факторами корпоративного управления. Риски связаны с нарастанием опасных явлений в природе, ростом возможности появления новых опасных вирусов, продолжающимся нарастанием социального неравенства, что приводит к нестабильности и вооруженным конфликтом", — указал эксперт.

Дополнительным фактором риска для России в этой ситуации может стать уменьшение потребления углеводородов и другого сырья в мире, поскольку более 60% экспорта страны в стоимостном выражении все еще приходится на нефтегазовую продукцию, заключил Гришунин.

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