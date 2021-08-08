МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. В США завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита госдолга, однако есть все основания предполагать, что конгресс одобрит очередное повышение потолка, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Маловероятно, что крупнейшая экономика мира допустит технический дефолт по гособлигациям, ведь это повлечет за собой крупнейший в истории долговой кризис.

Как сообщалось, к концу июня совокупный объем госдолга почти достиг 28,5 триллиона долларов. Если Конгресс США не решит приостановить действие лимита либо не увеличит его, Минфину страны будет нужно принимать чрезвычайные меры. Основную интригу на рынках создает статистика из США

При достижении предела госдолга страна уже в октябре или ноябре окажется на пороге неисполнения своих обычных расходных обязательств.

Государственный долг США состоит из двух частей: внутриправительственной и публичной. Первая часть представляет собой задолженность бюджета перед различными правительственными структурами. Публичная часть — казначейские ценные бумаги, имеющие большую популярность среди инвесторов в связи с высоким уровнем надежности и низкой вероятностью дефолта.

Возникает госдолг по причине превышения расходной части бюджета над доходной, поясняет ассистент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа. Для покрытия бюджетного дефицита правительству было разрешено занимать столько денег, сколько было необходимо, однако в связи с прекращением соглашения многие аналитики заговорили об опасности наступления дефолта.

РЕШЕНИЕ ПРИМУТ БЕЗ ПРОВОЛОЧЕК

Проблема потолка госдолга США возникает регулярно и регулярно же решается. Объявление дефолта или использование "экстраординарных" мер имеет свои негативные последствия, объясняет ведущий аналитик АО "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В США будут пускать только вакцинированных от COVID иностранцев

Во всяком случае, экстраординарное финансирование может продлиться в течение нескольких месяцев, но затем Конгресс должен будет одобрить очередное повышение потолка госдолга.

"Продажа золота из резервов, выпуск специальных векселей или заимствование у федеральных фондов лишь ухудшит ситуацию с финансами в более короткие сроки. Поэтому решение о потолке госдолга будет принято без особых проволочек, тем более что законодатели США взяли курс на повышение государственных расходов", — говорит эксперт.

Нередко Конгресс шантажирует правительство правом не поднимать потолок госдолга, чтобы добиться нужных бюджетных решений. Но сейчас в Сенате уже согласовали межпартийный инфраструктурный проект на 550 млрд долларов в течение пяти лет. Расхождений по этому вопросу нет, поэтому и баталий с использованием "долговой карты" не ожидается.

НЕ ПОДЪЕМ, ТАК ФИКСАЦИЯ

Таким образом, разговоры о дефолте в США не имеют под собой абсолютно никакого веса, уверены эксперты.

Более того, с учетом текущих трендов в государственной политике США, которые однозначно направлены на борьбу с капитализмом и сокращение неравенства, нынешняя американская власть прекрасно понимает последствия даже одного технического дефолта по госдолгу, который обернется сильнейшим провалом инфраструктурных проектов.

"Поэтому можно смело прогнозировать, если не подъем потолка выше 30 триллионов долларов, то как минимум его фиксацию около этого показателя", — говорит руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

К тому же, затягивание решения этого вопроса совершенно не в интересах ни республиканцев, ни демократов — с учетом сомнений в дальнейшей ультрамягкой монетарной политике ФРС лишние потрясения как американской, так и мировой экономике сейчас не нужны.

ДЕФОЛТ ОБЕРНЕТСЯ КОШМАРОМ

Вариант без одобрения потолка приведёт к дефолту в течение нескольких месяцев, но это станет кошмаром для американской экономики, которую так старательно вытаскивают из коронавирусного кризиса. Объявление дефолта мгновенно лишит американские долговые бумаги статуса высоконадёжных, а это означает, что будущие заимствования могут оказаться значительно более дорогими, чем на текущий момент. США оказались на пороге чрезвычайного решения по госдолгу

"На данном этапе развития крайне сложно представить, что крупнейшая экономика мира допустит технический дефолт по гособлигациям — это повлечет за собой мощнейший долговой кризис, который вполне способен стать крупнейшим в истории, и в экономику Америки после такого происшествия инвесторы будут вкладываться крайне аккуратно, что не замедлит отразиться на позициях доллара как ведущей мировой валюты", — убежден Коган.

Неспособность продлить нынешнюю двухлетнюю приостановку действия лимита или ввести новый, более высокий лимит до перерыва в конгрессе в августе может создать риск для хрупкого экономического восстановления и привести к серьезным последствиям как для работников, так и для бизнеса, полагает начальник отдела анализа рынков ИК "УНИВЕР Капитал" Елена Шишкина.

Риск заключается и в том, что переговоры по этому законопроекту затянутся до сентября, а возможно, даже до октября.

Если потолок госдолга не будет повышен, Казначейству придется начать использовать экстренные счета для оплаты правительственного счета.

ХАОС НА РЫНКАХ

Хотя Соединенные Штаты никогда не объявляли дефолт по своим долгам, недавняя история показывает, что даже мысли об этом могут создать хаос на рынках.

В 2011 году отказ республиканцев Палаты представителей от повышения потолка госдолга привел к понижению суверенного кредитного рейтинга США, что добавило волатильности на финансовые рынки, напоминает Шишкина.

По ее словам, повышенные риски локально приводят к росту государственных облигаций, падению их доходности, а также просадке рынка акций.

"Тем не менее, участники рынка не верят в такой апокалиптический сценарий", — говорит аналитик.

Повышение потолка, как правило, используется в качестве способа давления для проталкивания бюджетных программ. Конгресс иногда шантажирует правительство правом не поднимать потолок госдолга, когда наступает очередная необходимость его повысить.

По мнению Ходжи, развитие сценария с дефолтом в США не допустят ни при каких обстоятельствах, даже в угоду внутриполитическим интересам различных партий в конгрессе.

В США прекрасно понимают, что нельзя пошатнуть доверие к казначейским облигациям, так как это может вызвать серьезный экономический кризис не только в самих США, но и во всем мире.

Дело в том, что многие государства инвестировали в данные облигации огромные суммы, и если эти страны столкнутся с проблемами их благонадежности, то начнется неконтролируемый распад всей мировой финансовой системы, заключил экономист.

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