СОЧИ, 13 авг — ПРАЙМ. В Анапе ввели режим ЧС, во второй половине дня возможен новый залповый выброс осадков — до 50 миллиметров, сообщает мэрия города-курорта.

В Анапе за минувшую ночь выпала трехмесячная норма осадков, на курорте ввели режим повышенной готовности.

По данным городских властей, нарушения энергоснабжения в городе и сельских округах еще устраняют девять бригад энергетиков, все силы и средства МЧС в полной боевой готовности.

Наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза затопления домовладений и здравниц. В Анапе создадут туристический кластер

"По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков — до 50 мм. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Это решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур", — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава курорта Василий Швец поручил предусмотреть дополнительные временные пункты размещения в поселках Витязево, Сукко, в районе Виноградного на случай необходимости в эвакуации людей, а также взять на особый контроль ветеранов, инвалидов, многодетные семьи, одиноких пожилых людей, которые проживают в зоне возможного затопления.

Власти Анапы также сообщили, что из-за непогоды на территории города-курорта категорически запрещено купание в море и на всех водоемах, а также выход в море маломерных плавсредств.

Помимо этого, все пляжи Сочи закрыты для купания из-за штормового предупреждения, действующего на курорте, сообщила пресс-служба администрации города.

"В Сочи для купания закрыты все пляжи, такое решение принято на заседании городского оперативного штаба по проведению летнего курортного сезона. На море шторм 4 балла, купание опасно для жизни", — говорится в сообщении.

Запрет распространяется как на организованные, так и на необорудованные пляжи города. За нарушение требования возлагается штраф до 1000 рублей по статье 2.2. закона Краснодарского края от 23.07.2003 №608-КЗ "Об административных правонарушениях".

Отмечается, что на момент штормового предупреждения мониторинговые группы в составе сотрудников администрации и полиции будут работать в усиленном режиме.

До 15 августа на курорте действует экстренное предупреждение из-за непогоды. Возможны залповые ливни, шквалистый ветер, образование смерчей на участке Магри-Веселое, град, подъем уровня воды в реках.

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