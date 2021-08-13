МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития России совместно с правительством Республики Коми прорабатывает вопрос о возможности создания на территории региона особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Север", сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

"Мы поддерживаем инициативу региона. Министерство готово оперативно рассмотреть заявку на создание ОЭЗ и при необходимости оказать региону методологическую, консультационную и информационную поддержку при подготовке необходимых документов и материалов", — заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе визита в Республику Коми. Его слова приводит пресс-служба.

По информации министерства, площадь предполагаемой ОЭЗ составит около 800 гектаров. Уже определен якорный резидент — одно из крупнейших лесозаготовительных предприятий Республики Коми ООО "Лузалес".

Компания планирует вложить не менее 32 миллиардов рублей инвестиций и создать свыше 1,2 тысячи рабочих мест.

Ожидается, что на территории особой экономической зоны "Север" будет создана мебельная фабрика. Еще одним из потенциальных инвесторов, реализующих свой бизнес на территории ОЭЗ, может стать предприятие по выпуску медицинского кислорода.

В ходе визита Решетников встретился с предпринимателями Коми. На встрече он рассказал, что в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства социальные предприятия в регионах получат дополнительную поддержку.

По его словам, более 5,7 тысячи социальных предприятий по всей России смогут участвовать в конкурсе на получение безвозмездных грантов для дальнейшего роста и развития бизнеса. Речь идет о частных детских садах, домах престарелых, производителях социальных товаров и так далее.

"Размер гранта — до 500 тысяч рублей по России и до 1 миллиона рублей — для Арктической зоны. Получить помощь можно при условии равного софинансирования со стороны предприятия. Выдача грантов будет проходить в регионах с августа и до конца текущего года. Всего на поддержку социальных предприятий в регионах выделено 1,2 миллиарда рублей", — указали в пресс-службе министерства.