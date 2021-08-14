МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Запуск системы мониторинга работы такси в Москве и области не повлиял на количество машин и стоимость поездок, сервисы работают в обычном режиме субботнего дня, сообщил столичный дептранс.

В Москве и области 14 августа запустили систему "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ"). Более 80 тысяч таксистов московского региона зарегистрировались в системе мониторинга и получили цифровые ID для выполнения заказов. Новая система позволяет следить за работой водителей, контролировать прохождение ими медосмотров и техосмотров автомобиля.

"Сервисы заказа такси в Москве и Московской области работают в обычном режиме субботнего дня, число водителей и машин достаточное, время подачи автомобиля и стоимость поездки также находятся в норме", — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

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