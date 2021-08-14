Дептранс: такси не подорожало из-за запуска системы слежки за водителями
Дептранс: запуск системы слежения за водителями такси в Москве не повлиял на стоимость заказов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Запуск системы мониторинга работы такси в Москве и области не повлиял на количество машин и стоимость поездок, сервисы работают в обычном режиме субботнего дня, сообщил столичный дептранс.
"Сервисы заказа такси в Москве и Московской области работают в обычном режиме субботнего дня, число водителей и машин достаточное, время подачи автомобиля и стоимость поездки также находятся в норме", — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.