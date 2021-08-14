МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Море на пляжах Новороссийска чистое, следов разлива нефти нет, люди купаются, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. "Роскосмос" снял место разлива нефтепродуктов в Черном море

По его словам, купающихся хоть и немного, но они есть. Вода у берега чистая, никакой радужной пленки или неприятного запаха нет. По словам местных жителей, следы разлива конкретно до Новороссийска не доходили.

Разлив нефти произошел 7 августа с греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском при погрузке с выносного причального устройства, принадлежащего КТК. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 квадратных метров, объем — порядка 12 кубометров.

Однако позднее Институт космических исследований РАН опубликовал снимок со спутника от вечера 8 августа, сообщив, что по расчетам ученых нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов на встрече с главой КТК Николаем Горбанем заявил о необходимости проверки информации об объеме разлива. Глава КТК провел пресс-конференцию на месте происшествия 13 августа, на которой сказал, что обновленные данные по объему разлива будут представлены на следующей неделе.

Читайте также:

КТК выполнит план по отгрузке нефти на 2021 год