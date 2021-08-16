МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Генпрокуратура и Банк России до 1 ноября текущего года должны подготовить предложения по совершенствованию законодательства для получения прокурорами доступа к банковской тайне в рамках дел о противодействии коррупции, говорится в Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденном указом президента РФ Владимира Путина.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации с участием Центрального банка Российской Федерации подготовить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, касающихся получения прокурорами сведений, составляющих банковскую тайну, при реализации их полномочий в сфере противодействия коррупции", — сказано в документе.

Отмечается, что доклад об исполнении данного поручения необходимо предоставить до ноября текущего года.

В настоящее время прокуроры не могут получать доступ к информации о счетах и вкладах россиян. При этом ранее попытки расширить доступ к банковской тайне были. Так, еще в 2018 году депутаты Николай Коломейцев и Юрий Синельщиков (КПРФ) внесли в Госдуму законопроект, предоставляющий прокурорам право запрашивать в банках справки по операциям и счетам юридических и физических лиц, однако в 2020 году комитет Госдумы по финрынку рекомендовал отклонить данный законопроект.