МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Следы разлива нефтепродуктов в Черном море недалеко от Новороссийска исчезли, на спутниковых снимках их не видно, сообщает Институт космических исследований РАН.

"На изображении от 12 августа следов пятна на поверхности не наблюдается, можно объяснить естественными процессами: тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются", — говорится в сообщении на сайте института. СК ужесточил квалификацию дела по разливу нефти под Новороссийском

Отмечается, что сотрудники института вместе с коллегами из Института океанологии оказывают содействие государственным службам, анализирующим причины разлива и оценку его последствий.

Также в институте прокомментировали информацию, что видимые ранее пятна могут быть следами смытых в море горными реками веществ. "Выносы рек, хотя и сильно влияют на цветность воды, но не дают подобных эффектов на радиолокационных изображениях в силу обычно малого содержания в них поверхностно-активных веществ", — говорится в сообщении.