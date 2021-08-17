МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) считает заявления американских компаний, ставшие поводом для расследования о соответствии экономики России рыночному статусу, попыткой вытеснить конкурентов, что чревато дефицитом азотных удобрений на рынке США, ассоциация готова отстаивать интересы отечественных компаний в судах, сообщил РИА Новости представитель РАПУ. Названы причины заявлений США о "нерыночности" экономики России

Североамериканский минторг в понедельник сообщил, что США начали расследование в отношении экономики России на предмет ее возможного несоответствия рыночному статусу. В пояснении к документу сказано, что расследование было инициировано в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России.

"Российская ассоциация производителей удобрений внимательно следит за ходом расследования США на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. На наш взгляд, заявление американских производителей удобрений, ставшее поводом для проведения расследования, является откровенной попыткой вытеснить своих конкурентов с американского, а затем и других рынков", — сообщил представитель ассоциации.

"Одним из результатов в случае успеха этой попытки станет дефицит азотных удобрений на рынке США и ограничение их доступности для американских сельхозпроизводителей….Мы уверены в необоснованности утверждений американских заявителей и готовы отстаивать интересы российских производителей минеральных удобрений в американских судах и суде ВТО", — добавил он.

Ассоциация считает, что торговый протекционизм не может заменить конкурентные преимущества на рынке за счет высокого качества продукции и справедливого ценообразования. "Мы намерены проинформировать Минэкономразвития о нашей позиции", — сказал представитель РАПУ.