ВАШИНГТОН, 18 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7, чтобы обсудить совместный подход к ситуации в Афганистане, сообщает Белый дом. США рассматривают возможность санкций в связи с ситуацией в Афганистане

Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, Байден и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане.

"Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход", — говорится в сообщении.

Байден и Джонсон обсудили необходимость продолжения тесной координации между союзниками в отношении Афганистана в будущем, в том числе возможности предоставления помощи беженцам и уязвимым афганцам.

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