США и Британия договорились провести виртуальный саммит G7 по Афганистану
Президент США и премьер Великобритании договорились провести виртуальный саммит G7 по Афганистану
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ВАШИНГТОН, 18 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7, чтобы обсудить совместный подход к ситуации в Афганистане, сообщает Белый дом.
Как говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома, Байден и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане.
"Они договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе, чтобы обсудить общую стратегию и подход", — говорится в сообщении.
Байден и Джонсон обсудили необходимость продолжения тесной координации между союзниками в отношении Афганистана в будущем, в том числе возможности предоставления помощи беженцам и уязвимым афганцам.