МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Программу летных испытаний легкого военного-транспортного самолета Ил-112В продолжат на третьем и четвертом опытных образцах, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. ОАК подтвердила гибель экипажа Ил-112В

Во вторник в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолета. Погибли три испытателя — два летчика и бортинженер. Предварительная причина катастрофы — пожар с последующим отказом правого двигателя, когда самолет находился на малых высоте и скорости.

"Программа летных испытаний будет продолжаться. В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам. Ожидается, что третий и четвертый образцы поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний летом следующего года", — сказал собеседник агентства.

Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ил-112В придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость Ил-112В — 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой — 1,2 тысячи километров.

В июле вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что проблемы с созданием Ил-112В постепенно удается решать. Ранее неоднократно сообщалось, что самолет получился слишком тяжелым.

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