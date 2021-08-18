МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Более 20% жителей Москвы переехали во время пандемии коронавируса в соседние регионы – Подмосковье, Калужскую, Владимирскую и Тверскую области, заявил в интервью РИА Новости директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд, ранее курировавший это направление в компании "Вымпелком" (бренд "Билайн", входит в Veon). Титов рассказал о влиянии пандемии на ресторанный бизнес

"По нашим наблюдениям, из Москвы в соседние регионы уехало 21,8% клиентов "Билайна". Из них более 50% решили переехать в Московскую область. Следующими регионами по популярности стали Калужская, Владимирская и Тверская области", — сказал он.

Из Санкт-Петербурга, по его словам, уехали более 11,8% клиентов оператора, более 40% из них — в Ленинградскую область. "Значимый процент населения" страны, как отметил Хелд, уехал из России и остался за границей.

Как указал собеседник агентства, большая часть трендов, появившихся в пандемию, никуда не исчезла. В частности, по его словам, сохранился интерес к домашним животным, популярность онлайн-покупок и тренд удаленной работы.

"Мы видим совершенно неожиданный тренд с точки зрения свиданий, который появился во время пандемии и остался с нами: люди начали знакомиться не для разовых свиданий, а для долгосрочного общения взрослых людей", — добавил Хелд.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

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