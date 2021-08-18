МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Почти четверть россиян, 22%, выступают за перенос столицы в Сибирь и строительство там пяти новых городов, сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. На ремонт дорог в регионах дополнительно выделено 16,7 миллиарда рублей

По мнению опрошенных, это будет способствовать развитию Сибири как в экономическом, так и в демографическом плане.

Еще 30% поддерживают лишь строительство новых городов. Свою позицию они объясняют традиционным восприятием именно Москвы как административного центра России.

В свою очередь, только перенос столицы одобряют 6% опрошенных.

"Против идеи выступают 27% россиян. В числе их аргументов — чрезвычайно высокая стоимость такого проекта, а также удалённость новой столицы от европейской части страны, где традиционно проживает большинство населения", — отмечается в исследовании.

В опросах участвовали представители экономически активного населения из всех регионов страны, в том числе из городов-миллиоников.

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