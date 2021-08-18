Более 20% россиян выступают за перенос столицы в Сибирь
Сервис SuperJob выяснил, что более 20% россиян выступают за перенос столицы в Сибирь
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Почти четверть россиян, 22%, выступают за перенос столицы в Сибирь и строительство там пяти новых городов, сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
По мнению опрошенных, это будет способствовать развитию Сибири как в экономическом, так и в демографическом плане.
Еще 30% поддерживают лишь строительство новых городов. Свою позицию они объясняют традиционным восприятием именно Москвы как административного центра России.
В свою очередь, только перенос столицы одобряют 6% опрошенных.
"Против идеи выступают 27% россиян. В числе их аргументов — чрезвычайно высокая стоимость такого проекта, а также удалённость новой столицы от европейской части страны, где традиционно проживает большинство населения", — отмечается в исследовании.
В опросах участвовали представители экономически активного населения из всех регионов страны, в том числе из городов-миллиоников.