Опрос Зарплата.ру показал, что каждый десятый россиянин берет отпуск для подготовки ребенка к школе
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Конец лета для многих россиян это не только завершение дачного сезона или отпуск, но и скорое начало учебного года, почти каждый десятый житель страны берет отпуск, чтобы собрать чадо в школу, говорится в отчете исследовательского центра Зарплата.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
По данным статистики, у половины взрослых россиян есть дети или внуки школьного возраста.
"Среди работающих родителей школьников, 9% россиян берут отпуск в конце лета, чтобы подготовить ребенка к школе. При этом женщины делают это гораздо чаще мужчин – 84% против 16%", — говорится в отчете по результатам онлайн-исследования, которое было проведено Зарплатой.ру 10-15 августа во всех регионах страны (2023 человек).
Большинство респондентов – 72% для покупки вещей к школе отдают предпочтение классическим магазинам и торговым центрам, а не онлайн-покупкам. При этом 68% родителей предпочитают посещать магазины вместе с ребенком, а 32% выбирают все самостоятельно.
Заранее делают покупки 28% родителей, за одну-две недели до начала учебного года – 65%, а 7% приобретают все ближе к середине сентября.
По данным аналитиков, летом 2021 года минимальный школьный набор обойдется россиянам в среднем в 13 тысяч рублей.
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