МОСКВА, 18 авг – ПРАЙМ. Работодателям следует дать налоговые преференции, чтобы заинтересовать в приеме на работу студентов вузов — соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме, рассказал URA.RU заместитель председателя комитета нижней палаты по образованию и науке Максим Зайцев. В Госдуме предложили льготу для автомобилистов за безопасную езду

По его словам, нужно мотивировать работодателей, которые могли бы брать студентов последних курсов на работу.

"Такой мотивацией может быть уменьшенная налоговая часть новых специалистов. Сейчас мы уже с таким предложением вышли. Оно рассматривается в настоящее время", — рассказал депутат.

По его мнению, наниматель несет достаточно высокие трудовые и финансовые затраты, принимая на работу студента. "Здесь преференции должны быть именно работодателю. Если бы мы дали возможность работодателям не платить дополнительно за сотрудников, то, скорее всего, энтузиазма было бы гораздо больше. Тем более, что такая форма действует в ряде других государств", — отметил парламентарий.

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