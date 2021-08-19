ВАШИНГТОН, 19 авг – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что хаос при выводе американских войск из Афганистана был неизбежен. СМИ узнали о попытках США блокировать перечисление Афганистану помощи МВФ

"Идея, что каким-то образом есть способ уйти без того, чтобы последовал хаос – я не знаю, как это происходит", — цитирует его телеканал.

Также Байден ответил утвердительно на вопрос, была ли такая возможность "включена в цену" принятого решения.

По его словам, альтернативой уходу США из Афганистана было значительное расширение военного присутствия в этой стране.

"Выбор был простым. Если бы я сказал, "мы остаемся", тогда нам нужно было бы быть готовыми отправить чертовски большое количество дополнительных военных", — сказал Байден.

Также он заявил, что "Талибан"* сотрудничает с США в эвакуации американцев из Афганистана, с вывозом местных жителей дело обстоит сложнее.

"Что они (талибы) сейчас делают? Они сотрудничают, позволяют американцам выехать, посольствам выехать и так далее, но… у нас несколько больше сложностей с вывозом тех, кто помогал нам", — цитирует Байдена телеканал. Western Union остановила денежные переводы в Афганистан

Кроме собственных граждан США обещали эвакуировать из Афганистана тысячи местных жителей, которые работали переводчиками или в ином качестве помогали американским военным.

Байден подтвердил, что атак "Талибана"* на американских военных удалось избежать благодаря договоренностям с ними его предшественника Дональда Трампа.

"Я слышу, люди говорят: что ж, у вас было 2,5 тысячи (военных) там, и ничего не происходило. Факт в том, что причиной стали переговоры прошлого президента годом ранее, о том, что войска будут выведены к 1 мая и во время их отвода не будет атак. Это было сделано. Поэтому ничего и не происходило", — сказал президент.

Он также заявил, что американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США, при необходимости — даже после 31 августа.

"Если там будут оставаться американские граждане, мы останемся, чтобы всех их вывезти", — сказал Байден.

Он добавил, что постарается уложиться с окончанием вывода войск в первоначально утвержденные сроки — до 31 августа. Эксперт предсказал катастрофическую волну беженцев из Афганистана

По словам президента, в Афганистане остаются 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, и 50-65 тысяч афганцев, которых США также хотят вывезти из страны.

Касаясь высказывавшихся ранее мнений по развитию ситуации, Байден отметил, что американская разведка допускала возможность падения правительства Афганистана ближе к концу нынешнего года, но консенсусного прогноза не было.

"Я думаю, что консенсуса не было… Они говорили, что это (падение правительства в Афганистане – ред.) более вероятно к концу года", — сказал Байден.

Американские власти признают, что их застала врасплох скорость, с которой "Талибан"* захватил власть в стране при отсутствии сопротивления со стороны афганской армии.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с быстрым наступлением талибов по всей стране. Боевики 15 августа заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.

* Запрещенная в России террористическая организация

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