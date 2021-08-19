Юрист Марсель Имамов рассказал о возможных причинах сокращения размера пенсии
МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Размер пенсии может быть уменьшен в нескольких случаях, рассказал "Известиям" доктор юридических наук, экс-глава Пенсионного фонда России по Республике Татарстан Марсель Имамов.
По его словам, это, например, может произойти при переезде. Меняется региональный коэффициент, который учитывается при формировании пенсионных выплат ― например, если человек уехал из северных регионов.
"Также, если ранее пенсионер имел доплату к пенсии за нахождение на его обеспечении иждивенца, то при сепарации такого лица доплата пропадет. То же касается и инвалидов, которые имели доплату вследствие состояния здоровья, а затем, пройдя полный курс лечения, избавились от инвалидности", ― добавил он.
Кроме того, выплата меньшего размера может быть зачислена, если пенсионер имеет, к примеру, неоплаченный штраф. В таких случаях сотрудники ФССП могут списать задолженность из пенсии, пока долг не будет полностью погашен.
В то же время, по данным ПФР, абсолютное большинство перерасчетов пенсий делается в сторону увеличения.
В последнее время, по данным источников издания, аргументом о якобы уменьшении пенсии пользуются мошенники — они звонят своим жертвам и предупреждают, что это произойдет, если человек не погасит некую "задолженность" по специальному счету. На самом деле пенсионер переводит деньги преступникам.
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