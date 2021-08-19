МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Россияне, выбирая место работы, в первую очередь учитывают уровень зарплаты, степень адекватности руководства и стабильность компании, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Исследование показало, что нужно делать компаниям для удержания персонала

Исследование проводилось с 28 июля по 14 августа, в нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов, представляющих экономически активное население России старше 18 лет из 408 населенных пунктов всех федеральных округов страны.

"Самые важные факторы при выборе места работы для большинства россиян – это уровень оплаты труда (принципиально важен для 59% опрошенных), адекватность руководства (для 38%) и стабильность компании (для 35%)", — говорится в сообщении по итогам исследования.

Для 31% респондентов значимыми являются перспективы карьерного роста, для 27% – комфортная психологическая атмосфера в коллективе, для 23% – удобное расположение. Почти каждый пятый опрошенный (19%) сообщил, что при выборе работы учитывает возможности расширения кругозора и профессионального развития.

В свою очередь 13% респондентов заявили, что хотели бы иметь гарантии сохранения баланса работы и личной жизни, а для 11% важно, чтобы в компании была эффективная система управления и действовали понятные "правила игры".

"По 10% считают значимыми интересные рабочие задачи и достойный компенсационный пакет (ДМС, оплату питания, проезда и прочее). Еще 6% при выборе работы опирается на возможность пройти обучение за счет работодателя, 5% обязательно учитывает репутацию компании, а 2% принимает во внимание корпоративную культуру", — добавляется в сообщении.

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