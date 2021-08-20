МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области ждут самые ощутимые в России последствия изменения климата, этим регионам в первую очередь нужны программы адаптации экономики, сообщила РИА Новости директор Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля Росгидромета Анна Романовская. Почему банкам важно научиться считать свой углеродный след

"Если рассматривать ситуацию по всей территории России и оценивать, где изменение климата уже приводит к самым драматическим последствиям, основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах Европейской части страны – наиболее густонаселенных районах", — сказала Романовская. По ее словам, что на первом месте в плане климатических рисков находится Крым. В этом регионе наблюдается рост температуры, растет количество и интенсивность осадков, число опасных явлений и засух. "Следующий за Крымом — Ставропольский край, далее следуют Курская и Воронежская области", — отметила Романовская.

Она уточнила, что если первая группа регионов обозначена красным цветом, то вторая группа регионов, где велики негативные последствия изменения климата, обозначена оранжевым. В "оранжевую зону" попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, Краснодарский край, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Москва и Севастополь.

Согласно расчетам ученым, еще меньшие климатические риски ожидают Астраханскую область, Владимирскую область, Калужскую область, Костромскую область, Московскую область, Дагестан, Смоленскую область, Тверскую область, Тульскую область, Чечню и Ярославскую область. В остальных 58 субъектах РФ в настоящее время угрозы, связанные с изменениями рассматриваемых параметров климата, пока менее выражены.

Романовская считает, что при формировании Национального плана по адаптации второго этапа в 2022 году следует прежде всего разработать комплексные мероприятия по адаптации населения и экономики для субъектов РФ, расположенных на юге и в центре Европейской части России, перечисленных выше.

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