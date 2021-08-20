МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Самолет-носитель роя ударных и разведывательных дронов беспилотной системы "Молния" планируется создать на базе тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии форума "Армия-2021". В США признали, что Россия готова к войне лучше, чем НАТО

"Кронштадт" разрабатывает беспилотный комплекс группового применения "Молния". Комплекс будет включать ударные и разведывательные аппараты, а также беспилотники радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что они будут запускаться с самолёта-носителя.

"Основная идея состоит в том, что это будет действительно воздушный старт. Предусматривается возможность базирования "Молний" на Ил-76", — сообщил Богатиков, отвечая на вопрос о будущих носителях дронов из состава системы.

Он добавил, что беспилотники "Молния" также планируется применять на однодвигательном истребителей 5-го поколения Checkmate, макет которого был представлен на авиасалоне МАКС-2021.

Богатиков уточнил, что в настоящее время "Кронштадт" готовит материалы для участия в конкурсе на выполнение эскизного проекта роевой системы "Молния". Он уточнил, что реальные аппараты будущего комплекса могут отличаться от макетов, которые были ранее представлены руководству военного ведомства.

"То, что было ранее продемонстрировано, — это пока аванпроект, некий общий концепт, который мы предлагаем. Был продемонстрирован макет аппарата, но в реальности будет несколько другое – это зависит от тех тактико-технических заданий, которые выдаст на систему Минобороны", — отметил глава компании.

Он добавил, что "Кронштадт" подготовил ряд предложений по беспилотным аппаратам, которые могут входить в состав "Молнии", — разной размерности, с разными техническими решениями.

Читайте также:

Источник: летные испытания Ил-112В продолжат с новыми опытными образцами