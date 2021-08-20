ПЕКИН, 20 авг – ПРАЙМ. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) в пятницу проголосовал за принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешают семьям заводить третьего ребенка. В Китае обратили внимание на "грозный сигнал" России Западу

Решение о поправках одобрено в ходе тридцатой сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая прошла в Пекине с 17 по 20 августа.

"Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 20 августа проголосовал за принятие решения о внесении поправок в Закон о народонаселении и плановой рождаемости", — сообщает агентство Синьхуа.

После внесения поправок закон предусматривает, что государство поощряет брак и роды в соответствующем возрасте, а также право супругов могут иметь троих детей. Также подчеркивается, что государство введет целый комплекс мер поддержки, в том числе финансовых, налоговых, страховых, в области образования, жилья, трудоустройства, чтобы уменьшить бремя семей, связанное с рождением, воспитанием и образованием детей.

В июле власти Китая опубликовали текст решения ЦК КПК и Госсовета КНР от 26 июня 2021 года о совершенствовании политики в области деторождения, которое снимает ограничения на рождение третьего ребенка, отменяет все предусмотренные ранее штрафы и выплаты, уточняет меры поддержки для семей и планы по оптимизации социальной политики. Власти Китая намерены создать более благоприятные условия для семей и в первую очередь для женщин, направленные на стимулирование роста рождаемости в стране.

Согласно данным последней переписи населения Китая, средний возраст граждан составляет 38,8 лет, но большой проблемой для КНР остается растущий процент населения старше 60 лет. Так, на территории материкового Китая проживают 264 миллиона человек старше 60 лет (18,7%), в том числе в возрасте старше 65 лет – 190 миллионов (13,5%).

К демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения, привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "Одна семья — один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка. В 2013 году власти пошли на ослабление ограничений, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье, а позже – всем парам.

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) — высший законодательный орган Китая. Сессии ВСНП проходят раз в год. Постоянно действующим органом ВСНП является Постоянный комитет, который работает в период между сессиями.

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