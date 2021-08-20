МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Центры госуслуг "Мои документы" в Москве возвращаются к обычному режиму работы, получить услуги там можно без предварительной записи, сообщается на сайте мэра столицы. Россияне стали чаще оформлять заявления на соцвыплаты через "Госуслуги"

"С 20 августа все центры госуслуг "Мои документы" вновь принимают посетителей в обычном режиме. Предварительная запись отменена. Такое решение было принято из-за стабилизации эпидемиологический обстановки в Москве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители, уже оформившие предварительную запись, могут прийти к назначенному часу или в любое удобное время.

Добавляется, что центры госуслуг работают ежедневно с 08.00 до 20.00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10.00 до 22.00. При посещении "Моих документов" необходимо носить маски. Также рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.

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