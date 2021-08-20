Центры "Мои документы" в Москве возвращаются к обычному режиму работы
Центры госуслуг "Мои документы" в Москве возвращаются к обычному режиму работы
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МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Центры госуслуг "Мои документы" в Москве возвращаются к обычному режиму работы, получить услуги там можно без предварительной записи, сообщается на сайте мэра столицы.
"С 20 августа все центры госуслуг "Мои документы" вновь принимают посетителей в обычном режиме. Предварительная запись отменена. Такое решение было принято из-за стабилизации эпидемиологический обстановки в Москве", — говорится в сообщении.
Отмечается, что жители, уже оформившие предварительную запись, могут прийти к назначенному часу или в любое удобное время.
Добавляется, что центры госуслуг работают ежедневно с 08.00 до 20.00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10.00 до 22.00. При посещении "Моих документов" необходимо носить маски. Также рекомендовано соблюдать социальную дистанцию.