МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Санкции вводятся против двух россиян и одного российского судна, связанных со строительством трубопровода "Северный поток 2", сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как говорится в заявлении Блинкена, распространенном пресс-службой госдепа, ведомство предоставило в конгресс США отчет, в котором "перечислены одно российское судно и два россиянина, участвующих в (проекте — ред.) трубопроводе "Северный поток 2". Эксперты назвали сроки завершения "Северного потока-2"

"Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям", — заявил госсекретарь.

По его словам, указанное в отчете судно, как и еще одно российское судно, участвующее в проекте, "будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц".

Имена подвергнутых санкциям россиян и название судна не приводятся.

Помимо этого, президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в связи с энергетическими проектами России, в том числе с "Северным потоком 2", и проинформировал об этом конгресс.

"Настоящим сообщаю об издании указа о принятии дополнительных мер в отношении определенных российских трубопроводов для экспорта энергоресурсов в случае чрезвычайной ситуации в стране… в связи с угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, исходящей от вредной иностранной деятельности правительства Российской Федерации", — говорится в опубликованном Белым домом письме Байдена, направленном в конгресс. Путин заявил о почти полном завершении "Северного потока-2"

Отмечается, что указ нацелен на проекты российских трубопроводов, которые якобы ведут к "расширению влияния России на энергетические ресурсы Европы", что должно ослабить энергетическую безопасность Европы, в том числе Украины, а также "восточного фланга НАТО и ЕС". Кроме того, таким образом "возникает угроза национальной безопасности, международным делам и экономике" США.

Также в указе говорится, что решение о санкциях по "Северному потоку 2" будет принимать госсекретарь совместно с главой минфина США.

"Указ блокирует собственность и имущественные интересы иностранных лиц, определенных госсекретарем после консультации с министром финансов… за участие в определенных видах деятельности или предоставление определенных услуг, способствующих, в частности, строительству газопровода "Северный поток 2", — указано в письме.

Решение новых о санкциях по "Северному потоку-2" будет принимать госсекретарь или Минфин США, сообщили в Белом доме.

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