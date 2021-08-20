МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Новые санкции США в отношении строящегося газопровода "Северный поток 2" – лишь формальность, трубопровод все равно будет достроен в ближайшие две недели, считает заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. США ввели новые санкции против "Северного потока-2"

По его словам, на строительстве газопровода новый пакет санкций никак не отразится.

"Оно будет полностью завершено в ближайшие пару недель", — сказал РИА Новости Гривач.

"Думаю, это некоторая формальность со стороны администрации Байдена. Каждые три месяца они должны предоставлять в конгресс доклад о введении санкций против участников строительства. Вот они порционно их вводят. В феврале, мае и теперь", — добавил Гривач.

В пятницу Штаты ввели новые санкции в отношении строящегося газопровода "Северный поток 2", они затрагивают страховую фирму "Константа", компанию "Нобилити". В санкционный список также попали суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко".

С учетом новых фигурантов списка общее число физических и юридических лиц, попавших под американские санкции из-за причастности к проекту, достигло 23. Среди них по-прежнему нет оператора проекта, Nord Stream 2 AG, и ее генерального директора Маттиаса Варнига, от санкций против них администрация США отказалась еще в мае.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа.

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