МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Россия прошла пандемию коронавируса лучше других стран, это создает базу для развития, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин оценил работу правительства по борьбе с инфляцией

"Это очень серьезные вещи. Но то, что сделано "Единой Россией" за последнее время — сделано немало. И это сделанное заключается в том, что мы прошли этот период гораздо более эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, в развитых странах мира. Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики", — сказал Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"

Это, по его словам, создает хорошую базу для решения задач, которые возникли за последнее время.