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Путин оценил успехи России в преодолении последствий пандемии
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Россия прошла пандемию коронавируса лучше других стран, это создает базу для развития, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это очень серьезные вещи. Но то, что сделано "Единой... ПРАЙМ, 22.08.2021
covid-19, пандемия, владимир путин, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Россия прошла пандемию коронавируса лучше других стран, это создает базу для развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это очень серьезные вещи. Но то, что сделано "Единой Россией" за последнее время — сделано немало. И это сделанное заключается в том, что мы прошли этот период гораздо более эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, в развитых странах мира. Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики", — сказал Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"
Это, по его словам, создает хорошую базу для решения задач, которые возникли за последнее время.