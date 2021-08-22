МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей. Путин предложил выплатить пенсионерам десять тысяч рублей

Выплаты должны коснуться всех военнослужащих, подчеркнул глава государства на встрече с представителями партии "Единая Россия".

Кроме того, президент РФ заявил о важности решения социальных и жилищных проблем военнослужащих властями.

Путин отметил, что военнослужащие — это "особый отряд" — люди, которые добровольно взяли на себя определенные ограничения по жизни, как и для своих семей. "Поэтому и решение социальных вопросов, решение жилищных проблем, постоянного жилья, служебного жилья крайне важно всегда, так было и так, безусловно, должно быть в будущем. Я очень прошу все уровни власти иметь это в виду, но, прежде всего, это, конечно, зависит от федерального уровня власти, от парламента, от правительства", — обратил внимание глава государства.