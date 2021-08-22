МИНСК, 22 авг — ПРАЙМ. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились о координации действий при введении вывозных таможенных пошлин, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. ВВП стран ЕАЭС в 2021 году вырастет на 3,8%, сообщает ЕЭК

"Важный вопрос для нас – это синхронизация вывозных таможенных пошлин в ЕАЭС. Мы договорились о синхронизации, чтобы не допустить перетоков, чтобы товары не перетекали в другую, когда одна страна вводит меры тарифной защиты в виде вывозных пошлин. Но в то же время при условии соблюдения национального суверенитета. То есть речь не идет о единых вывозных пошлинах, мы договорились координировать действия для того, чтобы соблюдать интересы каждой из сторон", — сказал глава белорусского правительства в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.

Он пояснил важность этой договоренности тем, что в мире в связи с ажиотажным спросом наблюдается дефицит определенных ресурсов, которые важны для стран союза: это и зерновые, и древесина, и металлы, и бумага.

Глава белорусского правительства рассказал, что на заседании межправсовета ЕАЭС была принята позиция Белоруссии о необходимости ускорения процесса создания Евразийской перестраховочной организации.

"Для нас это выгодно и необходимо в силу санкционного давления, которое распространяется и на услуги по перестрахованию для белорусских страховщиков", — пояснил Головченко.

Он отметил, что страны договорились, что будут идти более быстро по этому пути. "В первом квартале следующего года ЕЭК уже представит согласованный международный договор по созданию этой организации", — сообщил премьер.