МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным идеи о выплатах пенсионерам принадлежат "Единой России" и обсуждались с правительством, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Выплаты пенсионерам и военным профинансируют из допдоходов бюджета

В воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" президент заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты пенсионерам в размере 10 тысяч рублей в этом году. Путин подчеркнул, что мера должна коснуться всех категорий пенсионеров. Также, по его словам, должна быть осуществлена единовременная выплата военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.

"Озвучено это было вчера. Я хочу подчеркнуть, что идея, собственно, принадлежит "Единой России", конечно, были проработки со стороны президента. В основном "Единая Россия" работала с правительством, вчера как раз об этом было сказано. Разумеется, подобным объявлениям предшествует очень серьезная работа, с тем чтобы не произошло как раз то, о чем вы говорите. В данном случае сбалансированность бюджета, сбалансированность всех расходов, конечно, очень важно, и это абсолютная константа для кабинета министров", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, определены ли источники выплат, и не придется ли затем восполнять возникшие в связи с этим дефициты за счет увеличения налогов.