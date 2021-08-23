МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Россия находится на грани мусорного коллапса, если не предпринимать срочных мер, то уже к 2030 году отходы станет негде хранить, сообщает телеканал "360" со ссылкой на экологов.

В частности, специалисты сходятся во мнении: стране нужно как можно скорее ввести расширенную ответственность производителей за утилизацию мусора.

Если этого не делать, рассказал руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, уже к 2050 году площадь свалок в РФ будет сопоставима с территорией, которую занимают целые страны.

В то же время, в соответствии с оценками Счетной палаты, если в 2010 году в стране на свалки попадало порядка 48 миллионов тонн мусора, то к 2019 году объем отходов достиг отметки в 65 миллионов тонн.

Такими темпами, предупреждают экологи, к середине 21 века объемы мусора рискуют вырасти до 108 миллионов тонн мусора в год.