Участники саммита "Крымская платформа" рассматривают новые санкций против России за Крым
МОСКВА, 23 — ПРАЙМ. Участники саммита "Крымская платформа" рассмотрят введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер против РФ из-за Крыма, следует из декларации по итогам саммита, которую опубликовало МИД Украины в понедельник.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите принимают участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
"Участники международной "Крымской платформы" решили… рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют", — говорится в декларации.
В документе сообщается, что "Крымская платформа" создана как консультационный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации РФ Крыма и для восстановления контроля Украины над этой территорией. Участники формата осуждают "незаконную аннексию Крыма", "нарушение прав граждан в Крыму", а также "милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе".
Участники формата также призывают РФ присоединиться к "Крымской платформе" для прекращения "оккупации" Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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