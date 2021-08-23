МОСКВА, 23 — ПРАЙМ. Участники саммита "Крымская платформа" рассмотрят введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер против РФ из-за Крыма, следует из декларации по итогам саммита, которую опубликовало МИД Украины в понедельник.

Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите принимают участие более 40 стран и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Глава Крыма прокомментировал планы проведения ЯМЭФ-2021

"Участники международной "Крымской платформы" решили… рассмотреть введение дальнейших политических, дипломатических и ограничительных мер в отношении Российской Федерации, если это предусмотрено правовой системой каждого участника платформы, согласно соответствующим процедурам, когда это будет необходимо, и если действия России того потребуют", — говорится в декларации.

В документе сообщается, что "Крымская платформа" создана как консультационный и координационный формат с целью мирного прекращения временной оккупации РФ Крыма и для восстановления контроля Украины над этой территорией. Участники формата осуждают "незаконную аннексию Крыма", "нарушение прав граждан в Крыму", а также "милитаризацию Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе".

Участники формата также призывают РФ присоединиться к "Крымской платформе" для прекращения "оккупации" Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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