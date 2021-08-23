КИЕВ, 23 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, а также ряда российских юридических лиц, в числе которых "Ростелеком" и газета "Московский комсомолец", сообщает интернет-издание "Страна.ua", которая опубликовала скриншоты указа президента. В Киеве рассказали, как использовать "Северный поток-2"

Ранее Совет национальной безопасности Украины одобрил санкции против внефракционного депутата Верховной рады Украины Андрея Деркача, а также ряда других лиц, которые находятся под санкциями США. Вместе с тем СНБО одобрил санкции против ряда россиян, якобы причастных к "преследованию" граждан в Крыму, а также против ряда СМИ на полуострове и в неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

В опубликованных скриншотах говорится, что санкции на три года помимо Деркача введены против Дениса Пушилина, Антона Симоненко, Петра Журавля, Андрея Телиженко, Дмитрия Ковальчука, Константина Килимника.

Вместе с тем информагентство "Укринформ" сообщило, что под санкции попали: "Эра-медиа", "Скептик", "Информационное агентство "Онли ньюс", "Версия", "Народные новости", "Анна-ньюс", "Лайт-принт", "Наше завтра", ассоциации благотворительной помощи "Взаимопомощь", Фонд изучения исторической перспективы, акционерное общество "Бизнес Ньюс Медиа", акционерное общество "ТРК-3", "Новинфо", закрытое акционерное общество "Редакция газеты "Московский комсомолец", публичное акционерное общество "Ростелеком".

При этом указы Зеленского о санкциях не открываются на сайте офиса президента.

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