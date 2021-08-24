МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Новые единовременные выплаты коснутся порядка 43 миллионов пенсионеров, они могут осуществляться вместе с доставкой пенсии, заявила замминистра труда РФ Ольга Баталина. Путин призвал законом запретить списание соцвыплат за долги

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Во вторник президент подписал соответствующий указ, выплаты должны быть произведены в сентябре.

"Порядка 43 миллионов человек",- сказала Баталина журналистам, отвечая на вопрос, скольких пенсионеров коснутся выплаты.

Единовременным выплаты будут осуществляться вместе с доставкой пенсии, подчеркнула Баталина.

"Большая часть пенсионеров получает пенсию сегодня на свои личные счета, в то же время практически треть пенсионеров при получении пенсии пользуются услугами разных доставочных организаций",- добавила Баталина.