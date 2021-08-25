МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Инфляция в РФ на 23 августа ускорилась до 6,68% в годовом выражении с 6,53% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Ставка по вкладам в топ-10 банков России достигла максимума с 2019 года

В предыдущем обзоре указывалось, что инфляция на 16 августа в годовом выражении составила 6,53%.

По информации Росстата, на неделе с 17 по 23 августа в РФ была зафиксирована инфляция — она составила 0,1%, с начала года по 23 августа рост потребительских цен составил 4,58%.

"На потребительском рынке, по еженедельным данным Росстата, за неделю с 17 по 23 августа инфляция составила 0,1% (дефляция на —0,01% неделей ранее), c начала месяца цены выросли на 0,07%. В годовом выражении инфляция составила 6,68% год к году по состоянию на 23 августа", — говорится в документе Минэкономразвития.