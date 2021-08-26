МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Счетная палата РФ предлагает повременить с изменением статуса экологических неналоговых платежей и не включать их в Налоговый кодекс до завершения реформы системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП), говорится в сообщении ведомства. Счетная палата назвала среднюю зарплату в Пенсионном фонде России

"Если законодательство пойдет по пути придания экологическим неналоговым платежам и плате за негативное воздействие на окружающую среду целевого характера, оснований для внесения их в Налоговый кодекс в качестве налогов не будет. В любом случае мы предлагаем воздержаться от каких-либо изменений в Налоговый кодекс в отношении любых экологических неналоговых платежей до завершения реформы расширенной ответственности производителей", — сказал аудитор Андрей Батуркин, слова которого приводятся в сообщении.

Утвержденная в конце 2020 года концепция РОП предполагает полностью перенести ответственность за утилизацию упаковки на компании-производители и импортеров товаров. Более того, норматив утилизации упаковки с 2022 года составит 100%. То есть, как пояснил Батуркин, за год показатель вырастет в пять раз — с нынешних 20%.

"Это, конечно, будет нагрузка как для производителя, так и конечного потребителя. Одним из важнейших итогов перехода на 100% норматив утилизации может стать увеличение конечной стоимости продукции, в цене которой заложена величина экологического сбора и затраты на утилизацию. Достоверно определить влияние повышенного норматива утилизации на конечную стоимость продукции можно будет только после проведения соответствующих расчетов", — отметил аудитор.

На снижение негативного воздействия на окружающую среду сейчас нацелены три экологических неналоговых платежа: плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), экологический и утилизационный сборы. Их доля в общем объеме неналоговых доходов выросла с 2017 года почти вдвое – до 8% в 2020 году. Всего в прошлом году они принесли в казну 382,8 миллиарда рублей. Наибольшую долю в доходах от экологических платежей в 2017-2020 годах составляет утилизационный сбор (около 95%).

Экологический сбор платят производители и импортеры товаров, которые не утилизируют отходы (упаковку и сами товары после утраты их потребительских свойств) самостоятельно. При этом анализ показал, что не все потенциальные плательщики охвачены этим сбором.

"На примере двух типов организаций (производителей и импортеров табачной и алкогольной продукции) мы выявили пробелы в системе. Например, она не учитывает большое количество предприятий, которые не становятся на учет и соответственно не платят экологический сбор. Кроме того, одной из причин необеспечения полноты уплаты экологического сбора являются недостатки функционирования Единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров", — сообщил Батуркин.

Устранить этот пробел Счетная палата предлагает за счет сведений других информсистем: прослеживаемости товаров Федеральной налоговой службы и маркировки товаров Центра развития перспективных технологий. По мнению контрольного ведомства, такое взаимодействие позитивно скажется на качестве и полноте сведений, необходимых для контроля за уплатой экологического сбора.

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