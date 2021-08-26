МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Россиянам запретят заводить неограниченное количество домашних животных, рассказал URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов. Эксперт рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак

Он уточнил, что вопрос содержания животных на определенной площади прописан в рамках федерального закона, нормативно-правовую базу к которому должны были подготовить в Минсельхоз России. "Они ее обещали подготовить, если не ошибаюсь, до 15 апреля. В итоге до конца весенней сессии мы не увидели эту нормативно правовую базу", — объяснил депутат.

Затем в министерстве должны будут согласовать документы с правительством и спустить их в контролирующие органы.

По словам депутата, должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. "Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности. Если животные в списке неразрешенных к содержанию в домашних условиях напали или нанесли вред здоровью гражданина — тоже наступает уголовная ответственность", — отметил он.

Также соответствующий законопроект предполагает ограничить количество животных, проживающих на участках частных домов. В качестве примера Черкасов привел случаи, когда на приусадебной территории проживало 200 кроликов или тысяча перепелок, от которых было много шума и неприятного для соседей запаха.

"Здесь задача подведомственной организации Россельхознадзора и ветслужбы, которая находится под Минсельхозом, такие вещи урегулировать. Из-за отсутствия нормативно правовой базы этого не происходит" — подчеркнул депутат.

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