МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. "Трубная металлургическая компания" (ТМК) из-за введения импортных пошлин США на ряд наименований стальных труб из России может перенаправить свои поставки на рынок Европы, считают аналитики, опрошенные РИА Новости. "Америка даст сигнал". Какой сценарий ждет рубль этой осенью

Министерство торговли США ввело импортные пошлины на ряд наименований стальных труб из РФ, с Украины и из Южной Кореи, при этом пошлина на российские трубы достигает почти 210%. ТМК считает введение пошлин необоснованным и намерена защищать свои интересы в рамках правового поля, заявили РИА Новости в компании.

"Объем экспорта труб, подпадающих под установленные пошлины, составил около 11 тысяч тонн за 2020 год. Это вдвое меньше, чем объем импортированный из Южной Кореи, и втрое меньше объема импорта из Украины", — отметил руководитель аналитического отдела Альфа-Банка Борис Красноженов.

По его словам, после консолидации активов ЧТПЗ, объемы продаж ТМК в сегменте бесшовных труб могут достигнуть 3 миллионов тонн. На данном фоне объем экспорта в США выглядит незначительным и не сможет существенно повлиять на финансовые показатели компании. "Данные объемы могут быть перенаправлены на внутренний рынок", — резюмировал Красноженов.

С ним согласен аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. "У ТМК экспорт в США составляет менее 1% от общего объёма поставок, а практически всю выручку компания получает от российского и европейского рынка. В такой ситуации даже столь существенные пошлины не смогут ощутимо повлиять на финансовые результаты компании", — отметил он.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. В 2020 году компания сократила реализацию труб на 27% — до 2,811 миллиона тонн.

В марте ТМК сообщила о завершении сделки по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ за 84,2 миллиарда рублей у его основного акционера Андрея Комарова.