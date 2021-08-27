МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. От минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России нужно отказаться и ориентироваться на показатель прожиточного минимума, заявил URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Медведев: "Единая Россия" выступает за ежегодное увеличение МРОТ

"Надо отвязаться от минимальной оплаты труда. Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его", — сказал депутат, добавив, что оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума.

По словам Арефьева, сейчас налогообложение и многие административные штрафы привязаны к МРОТ. "Он больше вредит, чем придает какой-то пользы. Я бы МРОТ отвязал от всех других параметров", — отметил собеседник агентства.

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