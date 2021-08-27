МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. В России предложили расширить перечень доходов, из которых могут быть взысканы долги по алиментам, пишет "Российская газета". В мировой экономике произошла масштабная трансформация

В частности, в пятницу Российская трехсторонняя комиссия должна рассмотреть проект постановления кабмина о перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.

Документ разработан Министерством труда и социальной защиты в связи с изменениями, внесенными в закон "Об образовании в РФ".

"Документ скорректировал наименование такого дохода, как стипендия. Алименты, в соответствии с формулировкой постановления, будут взыскивать со стипендий, которые выплачивают учащимся. В том числе с аспирантов (адъюнктов). Адъюнкт — это аспирант высшего военно-учебного заведения", — прокомментировала изданию адвокат Алиса Волхова.

По ее мнению, правильная формулировка в нормативно-правовой базе не даст плательщикам уклоняться от уплаты алиментов на своих детей.

Помимо этого в документе предлагается расширить круг доходов, с которых взимаются алименты в пользу несовершеннолетних россиян.

Теперь в перечень включены доходы от реализации недвижимого имущества. "Раньше человек мог покупать и продавать квартиры, получать доход с этой деятельности и не платить с него алименты. Доказать, что продажа недвижимости является доходом, можно было только через суд", — отметила адвокат.

При принятии поправок продажа квартиры будет считаться доходом, с которого будут взыскивать алименты в пользу детей. "Недобросовестные плательщики алиментов теперь не смогут скрыть факт осуществления предпринимательской деятельности", — подытожила юрист.

Долги россиян по алиментным обязательствам растут. В частности, по результатам работы Федеральной службы судебных приставов за 2020 год было 186 тысяч исполнительных производств. По ним должники не приступили к выплатам алиментов.