МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на сегодняшний день уже установлен на уровне выше прожиточного минимума, это закреплено в российском законодательстве, включая Конституцию РФ, заявил РИА Новости первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, комментируя предложение отказаться от МРОТ. Титов прокомментировал идею увеличения МРОТ до 20 тысяч рублей

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) в разговоре с Ura.ru предложил отказаться от МРОТ в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. По его мнению, МРОТ больше вредит, чем приносит пользу, поэтому его необходимо отвязать от всех других параметров.

"Николаю Арефьеву, прежде чем делать заявления, хорошо бы разобраться в вопросе… Минимальный размер оплаты труда в РФ уже на сегодняшний день установлен на уровне выше прожиточного минимума", — рассказал Исаев.

Парламентарий напомнил, что такое положение зафиксировано в законе о МРОТ, в Трудовом кодексе РФ и в конституции. "Мы долгие годы реально работали над тем, чтобы поднять минимальный размер оплаты труда… Более того, в 2020 году мы приняли закон об изменении порядка расчета МРОТ — он еще привязан к медианной, то есть к реальной средней заработной плате. И в ближайшие годы он будет расти выше уровня инфляции", — добавил он.

"Николаю Арефьеву стоило бы так озаботиться МРОТ, когда у коммунистов было большинство в Госдуме второго созыва и когда они оставили нам МРОТ, равный 83 рублям 49 копейкам, который не меняли четыре года. Это было три доллара США в месяц. Они использовали МРОТ для расчета всего, чего угодно — штрафов, уголовной ответственности, размера акционерного капитала, то есть это была просто такая расчетная величина", — отметил Исаев.