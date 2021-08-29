МОСКВА, 29 авг – ПРАЙМ. На прошлой неделе Пентагон обратился к оборонным подрядчикам с призывом проработать вопрос создания новых гидросамолетов, в частности, использующих эффект экрана, пишет Popular Mechanics. Тестовый запуск ракеты американской компании Astra прошел неудачно

Речь идет о машинах, которые Советский Союз впервые построил в 1960-х годах. Они представляли собой новое сочетание корабля и самолета. Хотя ранние попытки создать изделия такого класса не привели к ожидаемым результатам, американские военные считают, что новое поколение машин можно будет использовать для быстрой переброски войск, танков и ракет по всему мировому океану.

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA), военное подразделение исследований и разработок, опубликовало 18 августа соответствующий запрос на веб-сайте правительства США. Согласно ему, ведомство хочет "новый класс транспортных средств", в частности упоминаются машины с эффектом экрана. Также отмечается, что традиционные воздушные и морские транспортные средства имеют "серьезные эксплуатационные ограничения". Например, грузовым судам могут потребоваться несколько недель, чтобы добраться до пункта назначения, а грузовые самолеты имеют ограниченные размеры и требуют подготовленных взлетно-посадочных полос. Названы слабые стороны американских вооруженных сил

Корабли с эффектом экрана могут передвигаться на своеобразной "подушке" и парить над поверхностью с самолетной скоростью. Летательный аппарат стартует с воды, а затем летит немного над ней на протяжении всего полета.

Советский Союз активно экспериментировал с экранопланами во время холодной войны. Одним из самых известных примеров был Лунь, известный также как "Каспийский монстр". Но экранопланы так и не стали популярными. Их рабочий диапазон высот был очень узок — всего несколько метров над волнами. Если судно с эффектом экрана выйдет из этой зоны из-за потери подъемной силы или случайного контакта с водой, он рискует врезаться в океан со скоростью в сотни километров в час.

Интерес Советского Союза к таким машинам пропал с окончанием холодной войны, а Соединенные Штаты никогда не проявляли к ним особого интереса.

DARPA определяет, чего хочет от нового летательного. Во-первых, это способность взлетать и приземляться в воде, не используя традиционные взлетно-посадочные полосы. Это также поможет ему приземлиться на островах и побережьях без аэропортов. Ведомство также хочет, чтобы корабль мог летать достаточно высоко, чтобы облетать препятствия на воде. Конструкция экраноплана также должна позволять аппарату летать в бурных водах и неблагоприятных погодных условиях. Наконец, агентство хочет, чтобы корабль мог перевозить не менее ста тонн груза.

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