Москва, 29 авг — ПРАЙМ. Ураган "Ида" обрушился на побережье американского штата Луизиана у города Порт-Фуршон, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). В Пермском крае ввели режим ЧС

Ранее в воскресенье NHC информировал, что надвигающийся на США ураган усилился до четвертой категории из пяти, что означает вероятность "катастрофического ущерба".

"Ураган "Ида" обрушился близ Порт-Фуршона, Луизиана, как ураган чрезвычайно опасной четвертой категории", — говорится в сообщении. Отмечается, что скорость ветра достигает 150 миль в час (около 241,4 километра в час).

Метеорологи объясняют, что ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам.

Районы после удара стихии такой силы могут на "недели или месяцы" оказаться непригодны для обитания. Помимо сильного ветра, "Ида" угрожает подъемом воды в устье реки Миссисипи на три-четыре метра.

Ранее ураган "Ида" прошел западные провинции Кубы, власти страны оценили ущерб от него как незначительный.

16 лет назад на США обрушился ураган "Катрина", принесший масштабные разрушения.

Тогда погибли 1,8 тыс. человек. Отмечается, что "Катрина" была слабее "Иды".

Более 167 тысяч потребителей в Луизиана остаются без электричества, сообщил профильный портал poweroutage.us.

По его данным на 21.02 мск, электроэнергии нет в 167 816 домохозяйствах штата.

Ранее в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды