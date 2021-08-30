МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Министерство экономического развития выступило с предложением перенести реформу в сфере утилизации. Речь идет о переработке товаров и упаковки их производителями. Срок переноса — на два года, до 2024 года. Россиян предупредили о рекордном росте цен на красную икру

Как пишет РБК, такая отсрочка должна позволить создать систему переработки отходов без резкого роста цен на товары для потребителей.

Минэкономразвития выступило за перенос реформы расширенной ответственности производителя (РОП). Напомним, она предполагает, что производители должны будут сами утилизировать товары и их упаковку либо платить за это экосбор. Изначально планировалось, что реформа начнется в 2022 году, но МЭР предлагает отсрочить до 2024 года.

О переносе сроков говорится в заключении ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Свои замечания Минэкономразвития представило к поправкам в закон "Об отходах производства и потребления" и статью 8 закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности", которые подготовило Минприроды для реализации реформы РОП. Росстат отметил снижение цен на овощи

По мнению ведомства, текущий планируемый срок начала реформы — 1 января 2022 года — "представляется нереализуемым".

Поэтому в министерстве считают целесообразным предусмотреть поэтапный переходный период для его вступления в силу продолжительностью не менее двух лет с учетом пересмотра существенной части его положений и "объективной оценки фактора исполнимости".

Замечания, изложенные в заключении, будут отработаны совместно с Минприроды, "Российским экологическим оператором" (выступает куратором мусорной реформы) и другими заинтересованными сторонами, пишет издание со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Минприроды, как заявила руководитель пресс-службы ведомства Марина Евсеева, готово к обсуждению разногласий по этому законопроекту с другими ведомствами.