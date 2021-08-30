МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Минприроды выступает против предлагаемого Минэкономразвития переноса сроков реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), потому что такое решение может спровоцировать мусорные коллапсы и ухудшение экологической обстановки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Минэкономики предложило отложить реформу по утилизации отходов

Ранее Минэкономразвития предложило перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП), которая входит в дорожную карту реформы отрасли обращения с ТКО, на два года. По мнению ведомства, ввести РОП в 2022 году нереально, следует отложить ее на два года. В настоящей редакции закон о РОП подразумевает введение 100% утилизационного сбора на упаковку, а также пересмотр утилизационных нормативов для остальных товаров.

"Минприроды России выступает против переноса сроков реформы обращения с ТКО. Объем образования коммунальных отходов ежегодно растёт, это провоцирует риски мусорных коллапсов и ухудшения экологической обстановки. Без оперативного запуска реформы плата за возрастающий объем отходов ляжет на граждан, против чего неоднократно выступало правительство и президент страны", — говорится в сообщении Минприроды.

Ведомство отмечает, что обсуждение реформы началось еще 10 лет назад, однако до сих пор не привело к существенным изменениям культуры и принципов обращения с отходами за исключением прироста на 20% объема отправляемых на свалки ТКО. В Госдуме предложили продлить дачную амнистию до 2031 года

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев считает, что инициатива Минэкономразвития на руку некоторым участникам рынка.

"Представители ассоциаций делают все необходимое для того, чтобы затянуть процесс реализации новой концепции РОП и продлить срок выгодных для себя условий, в которых население продолжает платить за выпущенную бизнесом в оборот упаковку. К тому же, сама мусорная реформа уже откладывалась на год законом", — добавил Буцаев.

Новая концепция расширенной ответственности производителей утверждена вице-премьером РФ Викторией Абрамченко в декабре 2020 года. Согласно новым правилам, вступающим в силу с 2022 года, предприниматели смогут реализовать ответственность самостоятельно — путем заключения договора с утилизатором или через утилизацию на своих мощностях. В ином случае им нужно будет оплатить экологический сбор.