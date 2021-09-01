СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен — ПРАЙМ. Подписанный между украинской компанией "Энергоатом" и американской Westinghouse Electric Company меморандум о строительстве атомных блоков на Хмельницкой АЭС пока не следует воспринимать как что-то большее, чем меморандум, сказал РИА Новости главный редактор аналитического журнала "Геоэнергетика Инфо" Борис Марцинкевич. Эксперт подсчитал, во сколько обойдется владение личным автомобилем

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с рабочим визитом в США, сообщил, что украинская компания "Энергоатом" и американская Westinghouse Electric Company подписали меморандум о реализации пилотного проекта по строительству нового энергоблока на Хмельницкой АЭС, а также еще четырех блоков по технологии Westinghouse, общая сумма инвестиций составит до 30 миллиардов долларов.

"Я не думаю, что это можно воспринимать более, чем меморандум, так как Westinghouse принадлежит частному фонду, а законодательство США прямого кредитования частных компаний не предусматривает. Максимум на что может рассчитывать компания это государственные гарантии. С учетом того, что последний построенный реактор АP1000 состоялся до банкротства, при предыдущих владельцах Westinghouse в 2019 году и заканчивался уже в Китае специалистами КРН – кто этим будет заниматься, сколько лет это может занять — совершенно сложно сказать", — сказал Марцинкевич.

Американская компания утратила способность локализации производства АЭС, отметил эксперт. Так, для строительства АЭС в самой Америке были привлечены японские и другие зарубежные компании, в том числе для производства корпусов для блоков реакторов, а от строительства двух блоков пришлось и вовсе отказаться. Реализация проекта на Украине прежде всего выгодна самой Westinhghose, в том числе для загрузки предприятий по производству дорогостоящего топлива для реакторов, считает Марцинкевич.

"Атомное машиностроение в США на лопатках лежит. А интерес Westinhghose совершенно определенный. Напомню, что когда все ядерное топливо на Украину поставлял Росатом, затраты составляли около 350-400 миллионов долларов в год. Сумма, которая в таком случае позволяет загрузить работой, допустим, шведский завод Westinhghose. То есть это рынок сбыта. Что касается выплат (за кредит на постройку блоков — ред) – конечные потребители, которые рассчитываясь с украинским "Энергоатомом" будут погашать этот кредит", — сказал эксперт. Аналитик объяснил, почему не стоит покупать золото

В случае реализации проекта следует учесть, отметил эксперт, что все высокоактивные отходы от работы АЭС Westinhghose на Украине не будут возвращаться в США, так как это было запрещено законом еще при президенте Рональде Рейгане. Технологий переработки отходов от работы АЭС в США нет в принципе, добавил Марцинкевич, а значит, отходы будут оставаться в пределах Украины.

Киев в сентябре 2015 года денонсировал соглашение с Россией о постройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. При этом госкорпорация "Росатом" ранее неоднократно заявляла, что заинтересована в реализации этого проекта и выполнила все необходимые для этого действия. По информации МИД РФ, соглашение, подписанное в Киеве 9 июня 2010 года, прекращено 12 мая 2016 года.

В министерстве энергетики Украины ранее заявляли, что считают целесообразным построить три новых атомных энергоблока — два на Хмельницкой атомной станции и один — на Ривненской, которыми будут замещены блоки АЭС, срок эксплуатации которых сейчас проходит.

В нынешнем году американские СМИ сообщили, что сроки завершения строительства в США энергоблоков №3 и 4 АЭС Vogtle с реакторами AP-1000 будут вновь сдвинуты вправо, и что стоимость проекта, в котором давно сорваны все первоначальные сроки, уже выросла до примерно 25 миллиардов долларов.

А в 2017 году в США прекратилось строительство блоков №2 и 3 с реакторами AP1000 АЭС V.C.Summer после отказа Westinghouse исполнять функции генподрядчика.