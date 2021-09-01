ВЛАДИВОСТОК, 1 сен — ПРАЙМ. Российская экономика по итогам текущего года может увеличиться на рекордные за много лет 4,2-4,3%, при этом основные риски для экономического роста связаны не с внутренними, а с внешними факторами, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в преддверии Восточного экономического форума. IHS Markit дала прогноз по росту мирового ВВП

По данным Росстата, прогнозируемые Сбербанком темпы роста ВВП страны по итогам года превышают показатели с 2012 года. Сравнивать с более ранними оценками некорректно из-за изменения методики расчета.

"Сейчас, судя по всему, пик третьей волны в России пройден. Ограничения ослабляются, и это способствует росту потребительских расходов. По нашим оценкам, текущая динамика потребительского спроса соответствует темпам роста ВВП на уровне 4,2-4,3% по итогам этого года", — поделился ожиданиями Ведяхин.

Он добавил, что в настоящее время структура потребления становится все больше похожей на докризисную, а сектор услуг уже вернулся к устойчивому росту в номинальном выражении. В то же время это все еще восстановительный рост после сильного падения в прошлом году. Россия сможет получать 42 миллиарда рублей ежегодно за счет экосбора

"Я считаю, основные риски для экономического роста связаны не с внутренними, а с внешними факторами. Замедление темпов роста других экономик, того же Китая, может привести к снижению внешнего спроса и, следовательно, к более низким темпам роста у нас", — заключил Ведяхин.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.