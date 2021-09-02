ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что рынок труда в России в целом вернулся на допандемический уровень. "Плохие" долги россиян по потребкредитам рекордно выросли

"Вчера буквально у нас вышли данные Росстата… По состоянию на 1 августа рынок труда вернулся в целом в Российской Федерации на допандемический уровень", — сказал министр журналистам на полях ВЭФ.

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.