ВЛАДИВОСТОК, 2 сен — ПРАЙМ. Восточный экономический форум в четверг начал работу на острове Русский во Владивостоке, на первых сессиях участники обсудят темы развития Арктики, отношения России с Монголией и сотрудничество со странами АСЕАН. Экономисты назвали валюты, которые переживают последние дни

ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Форум проходит в смешанном формате, часть гостей поучаствуют в нем онлайн. Всего на площадке форума ожидается около 4 тысяч участников.

Первый день форума откроется бизнес-диалогом "Россия–АСЕАН", в рамках которого участники обсудят перспективы для реализации совместных проектов в области энергетики, сельского хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности и туризма.

Также утром 2 сентября пройдет пленарное заседание Международной научной конференции "Исторические и современные тренды развития отношений России и Монголии: навстречу 100-летнему юбилею" и сессия международного дискуссионного клуба "Валдай" "Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока и Арктики". Участники форума определят, какие факторы нужно учитывать для успешного развития Дальнего Востока и Арктического региона, в том числе на фоне пандемии коронавируса.

Кроме того, на первых сессиях ВЭФ участники обсудят вызовы и перспективы российского рынка труда, состояние малого бизнеса на Дальнем Востоке, вопросы туризма, возможности развития сельскохозяйственной отрасли макрорегиона, перспективы повышения ВРП и налоговых поступлений от нефтегазовой отрасли и другие темы.

Также 2 сентября на площадке форума пройдут бизнес-диалоги "Россия–Китай", "Россия–Италия", "Россия–Европа", "Россия–Индия". Названа валюта, которой не страшен кризис

Ожидается, что в четверг, 2 сентября, президент Владимир Путин, который прилетел во Владивосток накануне, посетит Дальневосточный морской тренажерный центр Морского государственного университета имени Невельского, а после прибудет в кампус ДВФУ на площадку форума. Там ему будет презентован проект развития Дальнего Востока. Кроме того, вечером четверга, как ожидается, Путин проведет совещание по вопросам социально-экономического развития ДФО.

В пятницу, 3 сентября, в 15.00 по местному времени (8.00 мск) планируется пленарное заседание форума. Президент России на нем выступит очно, в формате онлайн примут участие лидеры Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Монголии Ухнагийн Хурэлсух.

С видеоприветствиями обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьеры Индии Нарендра Моди и Таиланда Прают Чан-Оча. Ожидается, что Путин пообщается в режиме видеоконференцсвязи с модераторами и спикерами ключевых сессий форума. Эксперт оценил перспективы курса рубля в сентябре

В субботу, 4 сентября, в рамках ВЭФ пройдет международная конференция АТЭС по высшему образованию. Исполняющий обязанности ректора ДВФУ Алексей Кошель рассказывал РИА Новости, что в этом году она станет самой представительной: ожидается приезд ректоров вузов Австралии, Республики Корея, Вьетнама, Японии, Китая. Участники обсудят вклад АТЭС и Африки в высшее образование, вопросы цифровой трансформации в образовании, а также сотрудничество вузов разных стран.